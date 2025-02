Papa Francisco teve "noite tranquila" e conseguiu repousar

Resumo: o que se sabe até agora

O Papa passou uma “noite tranquila e descansou” de acordo com o comunicado do Vaticano desta manhã;

No sábado, o Papa viveu o dia mais delicado desde que está internado;

O estado de saúde do Papa foi considerado critico, tendo sido referido pelo Vaticano que não está fora de perigo;

Ao longo do dia de sábado, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória, sendo assistido com oxigénio de alto fluxo para combater a insuficiência respiratória;

Além do oxigénio, recebeu várias transfusões de sangue e passou o dia com dores;

Apesar do estado crítico, Francisco passou o sábado sentado numa poltrona;

Este é o segundo domingo em que o Papa Francisco não assume a leitura do Angelus.

O Papa passou uma "noite tranquila" e conseguiu repousar. É este o mais recente balanço da Santa Sé referente ao estado de saúde de Francisco.

Diariamente, pelas 7h00 de Portugal, o Vaticano divulga, através do Telegram, uma breve frase sobre o estado de saúde do Santo Padre. A frase deste domingo diz apenas que "a noite foi passada tranquilamente. O Papa descansou".

O Santo Padre está hospitalizado na Clínica Gemelli, em Roma, há mais de uma semana.



No sábado, o Papa viveu o dia mais delicado desde que está internado, tendo passado o dia com dores. As últimas informações avançadas pelo Vaticano, este sábado, davam conta de que Francisco teve uma crise respiratória asmática e "continua em estado crítico".

No comunicado ontem enviado pelo Vaticano aos jornalistas sobre a saúde de Francisco dizia-se que foi necessário reforçar o oxigénio e foram feitas transfusões de sangue. O Papa não estava entubado, mas foi reforçado o fluxo de oxigénio.

Apesar do estado crítico, Francisco passou o sábado sentado numa poltrona.

Recorde-se que o Papa Francisco foi internado no dia 14 de fevereiro com uma bronquite. Mais tarde, foi divulgado que teria desenvolvido pneumonia bilateral. Esta é a quarta hospitalização do Santo Padre desde 2021.

Pelo segundo domingo consecutivo, o Papa não irá fazer a habitual recitação do Angelus, sendo divulgado posteriormente um texto com a reflexão do Papa para hoje.

Prosseguem, no entanto, as celebrações do Jubileu no Vaticano. Este domingo, o Papa Francisco é substituído pelo pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Rino Fisichella, na missa dedicada aos diáconos, na Basílica de São Pedro.

O cardeal vigário Baldassare Reina convidou, este domingo, os fiéis para "participarem espiritualmente" na Santa Missa que irá celebrar às 17h30 (hora de Itália, 16h30 em Portugal), na Basílica de São João de Latrão. "Em comunhão de fé e oração, cada um na sua comunidade, elevaremos ao Senhor a nossa súplica pelo Santo Padre, para que Ele o sustente com a Sua graça e o encha da força necessária para superar este momento de provação".

[Notícia atualizada às 09h38 de 23 de fevereiro de 2025 para acrescentar mais detalhes]