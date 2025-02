"Papa Francisco vai querer dar-se até ao fim", afirma cónego Paulo Franco

Com o Papa Francisco em estado crítico, o cónego Paulo Franco acredita que o Papa "vai querer dar-se até ao fim". O cónego, que é o atual presidente do Conselho de Gerência da Renascença, assume alguma "apreensão" numa altura de grande fragilidade da saúde do Sumo Pontífice. Oiça aqui o cónego Paulo Franco a pedir orações pelo Papa Francisco



Como é que a comunidade católica deve encarar esta hora de sofrimento? Claro que não é um momento de grande júbilo, naturalmente somos pessoas, seres humanos e o sofrimento, esta fragilidade do que é a vida e a existência humana, que faz parte da nossa natureza, é algo que sempre nos entristece e que sempre nos coloca num estado de alguma apreensão, às vezes até de alguma ansiedade. É isso que certamente todos sentimos. Mas este comunicado da Santa Sé que fala do estado crítico, de prognóstico reservado, que acrescenta que o Papa não está fora de perigo, naturalmente que nos aponta aqui para alguma apreensão. Se essa apreensão é aquilo que faz parte da nossa natureza humana, não nos podemos esquecer que nós vivemos e somos alimentados pela nossa fé e de certeza que também o Santo Padre é assim que olha para a sua própria situação.

Estamos a viver o jubileu do ano de 2025, marcado por este tema da esperança, que nos faz olhar para a vida com um sentido sobrenatural, a nossa vida vai muito para lá do que aquilo que é a vida temporal, das contingências do tempo presente e olhamos a nossa vida nesta dimensão sobrenatural, ou seja, numa dimensão nos faz permanecer. A nossa vida permanece na vida eterna, mas permanece também no "aqui" e no "agoraa, porque o magistério do Papa que vai permanecer sempre entre nós. Queremos que ele ainda permaneça mais algum tempo e é essa também a nossa vontade e toda a Igreja Universal reza para que o Santo Padre melhore e que recupere, mas independentemente da situação em que ele se encontra, as suas palavras são permanentes e nós nunca as esquecemos.