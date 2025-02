Papa apresenta "ligeira melhoria" e ligou para Gaza

Francisco continua a receber oxigenoterapia, "ainda que com fluxos e percentagens de oxigénio levemente reduzidas".

A situação de ligeira insuficiência renal não é preocupante, adianta o Vaticano nesta atualização do estado de saúde do Papa.

O Papa Francisco apresenta uma "ligeira melhoria" e telefonou para a paróquia da Faixa de Gaza, indica o boletim do Vaticano divulgado esta segunda-feira à tarde.

Apesar da ligeira melhoria verificada esta segunda-feira, os médicos "prudentemente não avançam ainda qualquer prognóstico", tendo em conta a "complexidade do quadro clínico" do Papa de 88 anos.

Durante a manhã desta segunda-feira, o bispo de Roma recebeu a eucaristia e durante a tarde retomou o trabalho.

À tarde, após ter recebido um vídeo dos paroquianos a desejar as melhoras, Francisco telefonou para o padre da Paróquia de Gaza, no Médio Oriente, "para exprimir a sua proximidade paternal", refere o Vaticano.

O Papa, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, agradece a todos os que rezam pela sua saúde.

Uma oração do terço pela saúde do Papa Francisco foi convocada para esta segunda-feira, na Praça de S. Pedro, no Vaticano.

A partir das 19h30, a Renascença abre uma emissão especial para acompanhar a recitação do rosário, em direto de Roma. A vaticanista Aura Miguel junta-se em direto, a partir do Vaticano. Em estúdio estará o bispo auxiliar de Lisboa, Alexandre Palma, numa emissão conduzida por Miguel Coelho.