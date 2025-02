Zona. Especialistas defendem vacina gratuita para grupos de risco

A doença também pode afetar pessoas com doenças crónicas muito comuns na população portuguesa. E, por isso, a especialista defende que a “vacina deve ser tomada a partir dos 50 anos, mas também por pessoas entre os 18 e os 50 anos, que tenham doenças cardíacas, respiratórias, renais, diabetes e doenças oncológicas . Por causa do risco acrescido de ter Zona esta população deve ser candidata a receber a vacina”.

A Zona aparece com maior frequência a partir dos 50 anos , “porque a partir dessa idade há um fenómeno de declínio do sistema imunitário”, explica à Renascença Sofia Duque, da Sociedade de Medicina Interna.

Portugueses confiam menos no sistema de saúde do q(...)

As duas doses da vacina custam mais de 300 euros mas, segundo Sofia Duque, há um claro custo benefício. “A Zona pode levar a internamentos, à incapacidade das pessoas, ao absentismo laboral, a maior necessidade de apoio de terceiros e isso, naturalmente, tem custos” e o facto, adianta a especialista, é que “embora em Portugal não haja estudos de custo eficácia, em diferentes países, e em diferentes cenários económicos, os estudos mostram que a vacina é considerada custo-eficaz”.

Sofia Duque não tem dados oficiais sobre a incidência da doença em Portugal, mas diz que a sua prática clínica mostra que se trata de uma doença comum.

“Trabalho com pessoas mais velhas e com pessoas com doenças crónicas, e os casos de Zona têm sido mais frequentes. Aliás, quando incentivo as pessoas a vacinar-se, muitas vezes as pessoas já conhecem a doença ou porque a tiveram, ou porque têm alguém da família ou do seu círculo social que já teve”, sublinha. Portanto, “a doença não é assim tão rara. É uma doença comum”, conclui.

Um inquérito internacional, realizado pela Ipsos, em adultos com mais de 50 anos, de nove países, (Brasil, China, Alemanha, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Portugal e EUA), confirma que mais de metade das pessoas desconhece o que é a Zona.

Dos inquiridos em Portugal, 40% não se consideram em risco de desenvolver Zona nem se mostram preocupados com essa probabilidade. Mais de metade afirma estar sob um nível significativo de stress, o que enfraquece ainda mais o sistema imunitário e aumenta o risco de desenvolver a doença.