Entregue processo para beatificação da jovem Maria Vieira da Silva

“Já era tempo da nossa diocese apresentar uma causa junto do Vaticano. Estou certo que existirão muitos santos nos Açores e, por isso, era bom que pudéssemos avançar com outras causas, como pro exemplo a de Madre Teresa D´Anunciada”, acrescentou o sacerdote açoriano, promotor judicial da Causa do Processo de Maria Vieira.

A Diocese de Angra entregou esta terça-feira o processo diocesano para a beatificação da jovem açoriana Maria Vieira da Silva, pelo promotor de justiça da causa cónego Hélder Miranda Alexandre, no Dicastério para as Causas dos Santos do Vaticano.

Os documentos do processo de Maria Vieira da Silva foram entregues na manhã de hoje na Chancelaria do Dicastério para as Causas dos Santos da Santa Sé, ao seu responsável Federico Favero, o cónego Hélder Miranda Alexandre destacou também o apoio de monsenhor António Manuel Saldanha, natural da Diocese de Angra que é o secretário do Studium do Dicastério das Causas dos Santos.

A Diocese de Angra informa que o passo seguinte, no Vaticano, é a nomeação de um postulador para o processo de beatificação de Maria Vieira da Silva, que não pode ser nenhum oficial que interveio na fase diocesana, e tem de ter “duas exigências”: morada em Roma e frequentar o curso de postulador.

Após a nomeação do postulador, e entregue o processo no Dicastério para as Causas dos Santos do Vaticano, a documentação via ser estudada e avaliada, será desenvolvida a ‘Positio’, “documento fundamental para o reconhecimento das virtudes heroicas do fiel em ordem à beatificação.

“Como o fundamento para esta causa é o martírio poderá ser dispensada a prova de existência de um milagre para a sua beatificação; passando de Venerável, primeiro passo da fase romana, para Beata”, acrescenta a informação divulgada pelo sítio online ‘Igreja Açores’.

Ainda nesta terça-feira, o Papa Francisco aprovou, desde o Hospital Gemelli, a publicação dos decretos de cinco processos de beatificação e a duas canonizações, divulgados pela sala de imprensa da Santa Sé.

A canonização representa, na Igreja Católica, a confirmação, por parte da Igreja, que um fiel católico é digno de culto público universal e de ser dado aos fiéis como intercessor e modelo de santidade.