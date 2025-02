Papa Francisco continua em estado "crítico, mas estável"

O Papa Francisco continua internado no Hospital Gemelli, em Roma, em estado "crítico, mas estável", indicou o Vaticano, num boletim divulgado ao final da tarde desta terça-feira.

O prognóstico continua reservado, mas o bispo de Roma, de 88 anos, recebeu a eucaristia e retomou o trabalho durante o dia desta terça-feira.

O Papa recebeu na segunda-feira a visita de dois cardeais: Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e o arcebispo Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado, soube-se esta terça-feira.



“Durante a audiência ao Secretário de Estado e ao Substituto, o Santo Padre autorizou o Dicastério das Causas dos Santos a promulgar os decretos” referentes a um grupo de novos santos e beatos, refere o boletim da Santa Sé.



Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, devido a uma infeção respiratória que depois evoluiu para uma pandemia bilateral, que afeta ambos os pulmões.

Em frente à porta do hospital, dezenas de fiéis rezam pela saúde do Papa Francisco e deixam mensagens, flores e velas junto à estátua do Papa S. João Paulo II.

No Vaticano, será rezado um terço diariamente pelo Papa Francisco. O rosário começa pelas 20h00 e é transmitido no YouTube da Santa Sé.