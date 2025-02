Papa Francisco descansou bem mais uma noite

O Papa descansou bem mais uma noite, segundo a informação do Vaticano, esta terça-feira.

Depois de um fim de semana complexo, Francisco apresentava uma "ligeira melhoria" já no final de segunda-feira.

No último dia não se verificaram episódios de crise respiratória e as análises produziram resultados mais positivos.

O Papa, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, agradece a todos os que rezam pela sua saúde.

Uma oração do terço pela saúde do Papa Francisco foi convocada para esta segunda-feira, na Praça de S. Pedro, no Vaticano.

A iniciativa, convocada pela Santa Sé, reuniu 27 cardeais e outros membros da Cúria Romana, bem como centenas de fiéis e religiosas da Diocese de Roma.