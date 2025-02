Papa recebeu dois homens-chave da hierarquia vaticana

O Papa Fracisco recebeu a visita de dois cardeais: Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, e o arcebispo Edgar Peña Parra, Substituto da Secretaria de Estado, estiveram na segunda-feira com o Papa Francisco, no Hospital Gemelli.

O boletim desta terça-feira da Sala de Imprensa da Santa Sé avança que ontem, 24 de fevereiro, “durante a audiência ao Secretário de Estado e ao Substituto, o Santo Padre autorizou o Dicastério das Causas dos Santos a promulgar os decretos” referentes a um grupo de novos santos e beatos.

Com excepção da primeiro-ministra italiana, Giorgia Meloni, o Papa nunca recebeu visitas neste período de internamento. Por isso, esta “audiência” conjunta levanta algumas questões. É que, habitualmente, a tarefa de pedir ao Papa a aprovação de decretos de canonização e beatificação compete ao Prefeito do Dicastério dos Santos, mas não foi o cardeal Semeraro a deslocar-se ao hospital.

Fica assim por saber que outros assuntos terão sido abordados por Francisco com Parolin e Peña Parra. A hipótese da resignação continua a ser falada, mas o porta-voz, Matteo Bruni, e a Sala de Imprensa mantêm o silêncio.

Quando ao estado de saúde do Santo Padre, além de ter repousado bem durante a noite, sabemos que prossegue a terapia habitual. As condições são as mesmas de ontem e o seu estado continua crítico, com prognóstico reservado.

Novos detalhes médicos serão divulgados ao final da tarde desta terça-feira.