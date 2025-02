Parque Eduardo VII recebe oração pelo Papa Francisco

O Parque Eduardo VII vai acolher, na quinta-feira, 27 de fevereiro, uma vigília de oração pelo Papa Francisco. A oração começa às 19 horas.

Durante o seu pontificado, o Papa Francisco repetiu várias vezes para rezarem por ele, “nada melhor do que no local onde nos encontrámos com o Santo Padre em Agosto 2023 para rezarmos pela saúde do nosso querido Papa Francisco!”, apontou o Patriarcado de Lisboa.

“Vamos juntar a juventude do Papa no mesmo sítio a rezar!”, refere.

Esta iniciativa conta com o apoio do Patriarcado de Lisboa e da Fundação JMJ2023.

O Parque Eduardo VII, junto à rotunda do Marquês, recebeu vários eventos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em 2023, como a missa de abertura, o acolhimento e a via-sacra.

As mais recentes informações do Vaticano indicam que o Papa Francisco passou bem a última noite, apresentando uma "ligeira melhoria" no final de segunda-feira, depois de um fim de semana complexo.