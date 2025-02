Apesar de internado, Papa Francisco continua a governar

Apesar de internado e em estado crítico, o Papa Francisco continua a governar. Ao longo destes dias, o boletim da Santa Sé tem anunciado a criação de novos bispos para várias dioceses no mundo, bem como a assinatura dos decretos para a canonização e a beatificação de novos santos e beatos.

Há poucos dias, o secretário de Estado e o substituto da Secretaria de Estado do Vaticano foram a despacho com o Papa, no 10.º andar do Hospital Gemelli, em Roma, onde o Papa está internado, e hoje foi anunciada a instituição de uma comissão para incentivar doações à Santa Sé. O documento autógrafo, publicado esta quarta-feira, tem a data de 11 de fevereiro de 2025.

A “Commissio de donationibus pro Sancta Sede” tem a tarefa específica de “incentivar doações com campanhas específicas entre os fiéis, Conferências Episcopais e outros potenciais benfeitores, destacando sua importância para a missão e para as obras de caridade da Sé Apostólica”, lê-se no texto oficial.