Bispo de Angra pede a Romeiros de São Miguel que rezem pelo Papa

É uma tradição com mais de 500 anos. Durante a época Quaresmal, tem lugar esta piedosa prática, em que grupos de Ranchos percorrem numa semana os templos onde haja em veneração a Imagem da Virgem, dirigindo-Lhes súplicas ou agradecimentos. Este ano, as Romarias começam a 8 de março e prolongam-se até Quinta-Feira Santa.

O bispo diocesano entregou 12 intenções aos ranchos de romeiros que vão peregrinar, destacando-se a oração pela saúde do Papa Francisco.

Em entrevista à Renascença, o presidente do Movimento de Romeiros de São Miguel, João Carlos Leite, explica o estado do processo de candidatura dos Romeiros de São Miguel a Património da Unesco e o quase regresso à normalidade de atividade depois da pandemia.





Como vai ser a peregrinação quaresmal deste ano?

A partir do dia 8 de março, que é o fim de semana seguinte ao Carnaval, até à Quinta-Feira Santa, estarão na estrada, se Deus quiser, 54 ranchos - 53 de São Miguel e um de Toronto. O movimento dos Romeiros de São Miguel teve um crescendo até à pandemia, chegámos a ser cerca de 55, 56 grupos, sensivelmente há volta de 2.500 peregrinos. Após a pandemia houve um decréscimo bastante acentuado, particularmente nos idosos que, entretanto, com os três anos de pandemia, deixaram de ter possibilidade de ir, e com as crianças que, fruto da não visualização dos Romeiros, também não se estimularam e motivaram a ir. Em 2023 já houve um ligeiro crescimento, o ano passado também, e este ano, por aquilo que estamos a perceber em alguns ranchos, o número vai aumentar.

E este ano, com uma intenção particular, dado o pedido do bispo diocesano para que se reze pelo Papa Francisco?

Agora com maioria de razão, mas isso é uma intenção transversal a todos os anos. Anualmente o prelado diocesano envia-nos uma série de intenções para os Romeiros rezarem por elas. Efetivamente isso acontece, e de uma maneira geral pedem sempre pelo Santo Padre, e é pelos sacerdotes, pelos idosos, pelas crianças, enfim.

São 12 intenções este ano, certo?

Este ano são 12, exatamente. E este ano, com maioria de razão, atendendo ao estado de saúde do Santo Padre, certamente que iremos rezar pelo Papa Francisco.

E como está o processo de candidatura das Romarias a Património da Unesco?

Em janeiro do ano passado enviámos o projeto para a Direção-Geral do Património e seguiu os trâmites normais. Atingiu a última fase no início deste ano, em que a Direção-Geral do Património publicou no Diário da República o processo de consulta publica, durante 30 dias. Essa consulta pública terminou no dia 20 de fevereiro e agora temos, em termos legais, digamos assim, mais 120 dias em que esperamos que a Direção-Geral do Património registe as Romarias Quaresmais como património cultural e imaterial nacional. A partir dessa situação nós já podemos evoluir para uma candidatura à Unesco, e é essa a nossa pretensão.