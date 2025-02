Bispo de Setúbal presidiu a Eucaristia "pela saúde" do Papa

O bispo de Setúbal disse que o Papa “é a única figura transversal dentro da humanidade”, na primeira Eucaristia, de três celebrações, “pela saúde” de Francisco, esta terça-feira, no Santuário de Nossa Senhora da Atalaia, no Montijo.

“Estamos num tempo em que a única voz, a única figura, transversal dentro da humanidade, que é ouvida, que é respeitada, que é querida, é a do Papa Francisco”, disse D. Américo Aguiar, esta terça-feira, na homilia da celebração que presidiu no Santuário de Nossa Senhora da Atalaia, no Montijo.

Na informação enviada à Agência Ecclesia, pela Diocese de Setúbal, o bispo diocesano realçou que o Papa “ainda tem muito para fazer, muito para trabalhar”, e salientou que faltam “vozes encantatórias na humanidade”, citando Adriano Moreira (1922-2022), um admirador confesso de Francisco, que o via como protagonista da denúncia de uma “intolerável situação de um mundo de desigualdades”.

“Pedimos ao Senhor que nos devolva, em condições de poder dar continuidade ao seu pontificado”, acrescentou o cardeal D. Américo Aguiar.

O Papa Francisco está internado devido a problemas respiratórios, desde 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, de Roma; no dia 18, foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral, e, no último sábado, os problemas agravaram-se com nova crise asmática.

O Vaticano informou, na manhã desta quarta-feira, que o Papa “passou uma noite tranquila e está a descansar”, numa breve nota enviada aos jornalistas.

D. Américo Aguiar rezou para que “estes momentos de adversidade, do Papa, da Igreja e do mundo, dentro de alguns dias, sejam completamente iluminados pela Páscoa do Senhor”.

“E possamos alegremente testemunhar ao mundo que Cristo vive, habita os nossos corações, e estamos todos mais fortes, mais capazes, mais abençoados para continuar a iluminar o mundo, que Cristo está realmente vivo”, acrescentou o cardeal português, informa o Gabinete de Comunicação da Diocese de Setúbal.

O bispo de Setúbal convidou “todos, todos, todos” para três momentos de oração “pela saúde do muito querido Papa Francisco”, de 25 a 27 de fevereiro, em diferentes igrejas da diocese sadina: após a primeira Eucaristia, no Santuário Jubilar de Nossa Senhora da Atalaia (Montijo), esta quarta-feira, dia 26, a Missa realiza-se no Santuário de Cristo Rei, em Almada, às 17h00, e, esta quinta-feira, é a igreja de São Julião, em Setúbal, que acolhe essa celebração às 09h00.