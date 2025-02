As informações sobre o estado de saúde do Papa Francisco continuam a ser escassas, nesta quarta-feira em que se cumpre o 13.º dia de internamento.

O Papa não está fora de perigo e, por isso, os médicos mantêm o prognóstico reservado.

Fontes vaticanas referem que Francisco passou esta manhã sentado num cadeirão e que prossegue a mesma terapia, incluindo o oxigénio de alto fluxo através de adaptadores nasais.

Só ao final da tarde desta quarta-feira será dado a conhecer o resultado da TAC que o Papa realizou ontem, terça.

Oficialmente, Francisco não teve mais visitas, mas sabe-se que a sua irmã saiu de Buenos Aires e está em Roma. Na Sala de Imprensa da Santa Sé, a sua presença foi confirmada, mas sem outros detalhes.

O texto da habitual catequese das quartas-feiras foi divulgado pela Santa Sé. De acordo com as fontes vaticanas, o texto foi preparado muito antes do internamento do Papa no Hospital Gemelli.

“O Papa passou uma noite tranquila e está a repousar” é mais uma curta frase divulgada na manhã desta quarta-feira pelo Vaticano, que nada adianta sobre o estado de saúde de Francisco.

Durante esta terça-feira, "não ocorreram episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis", tinha já referido a Santa Sé.

O desalento sobre a falta de detalhes médicos relacionados com a situação crítica em que permanece o Papa é um tema recorrente entre os jornalistas de todo o mundo que se encontram em Roma.