Papa Francisco passa noite tranquila e mantém-se em repouso

O Papa passou mais uma "noite tranquila", avança o Vaticano esta quarta-feira de manhã.

Ainda segundo as mais recentes informações, Francisco está "em repouso" e continua a lutar contra uma pneumonia bilateral.

Durante esta terça-feira, "não ocorreram episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis", tinha já referido a Santa Sé.



O Santo Padre continua internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde dia 14 de dezembro.



O Papa foi submetido esta terça-feira a uma tomografia computadorizada programada para monitoramento radiológico da pneumonia bilateral de que padece. Os resultados serão conhecidos esta quarta-feira.

Em frente à porta do hospital, dezenas de fiéis rezam pela saúde do Papa Francisco e deixam mensagens, flores e velas junto à estátua do Papa S. João Paulo II