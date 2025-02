Patriarca de Lisboa reza pelo Papa em celebração no Estoril

No Santuário de Cristo Rei, em Almada, também está marcada uma oração pela saúde do Santo Padre, que começará pelas 17h00.

Na passada quarta-feira, o patriarca de Lisboa enviou uma carta a todas as paróquias e comunidades do Patriarcado, pedindo que dediquem orações ao Papa Francisco. “Nos momentos habituais de oração que já acontecem nas paróquias e comunidades – como exposições do Santíssimo Sacramento, orações do Terço do Rosário, etc. - façam-se preces especiais pelo Papa”, sublinha D. Rui Valério.