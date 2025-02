Patriarcado de Lisboa reza pelo Papa e agradece ministério de novo bispo da Guarda

De acordo com uma nota enviada ao clero diocesano, a Missa desta tarde "será uma ocasião para manifestarmos a Deus a nossa gratidão e rezarmos pela sua nova missão”.

A página do Patriarcado revela que durante a Missa, D. Rui Valério “e os padres da diocese vão rezar também pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que está internado desde o passado dia 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, em Roma, devido a problemas respiratórios”.

“A celebração de agradecimento dos padres de Lisboa ao seu colega sacerdote vai ter lugar no Seminário de Caparide onde, em 1996, D. José Miguel iniciou o seu ministério sacerdotal ao serviço do Patriarcado de Lisboa. Após a Missa, segue-se o jantar e um tempo de convívio”, assinala o Patriarcado.

D. José Miguel Barata Pereira, de 53 anos, é reitor do Seminário Maior de Cristo Rei do Olivais desde 2011 e foi nomeado Bispo da Guarda pelo Papa Francisco, no passado dia 20 de dezembro.