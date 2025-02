Santuário de Fátima promove retiro para ajudar a viver a Quaresma

O Santuário de Fátima vai promover um retiro de Quaresma, no fim-de-semana de 14 a 16 de março, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, para ajudar a viver melhor este tempo litúrgico.

Tendo como mote “A experiência do Êxodo como caminho de esperança”, o encontro é inspirado na experiência de saída do povo de Israel da terra da escravidão e na caminhada de Jesus no deserto, destacando a oração, o jejum e a esmola como meios que marcam o “tempo de êxodo espiritual da Quaresma”.

“Decalcado do Êxodo do povo de Israel e do itinerário que Jesus fez, impelido pelo Espírito depois do Batismo no Jordão, o tempo da Quaresma é-nos oferecido em Igreja como um caminho de esperança, um tempo particularmente favorável para nos prepararmos para a Páscoa de Cristo e, abraçando o seu mistério pascal, prepararmos nele a nossa Páscoa”, lê-se na sinopse do encontro.

O apelo à conversão do coração e da vida que Nossa Senhora propôs aos Pastorinhos está também presente no enquadramento do encontro.

O retiro tem início com o jantar da noite de sexta-feira, seguindo-se o primeiro encontro. Para sábado são propostos outros três encontros, intercalados por momentos de oração, uma via-sacra e a recitação do Rosário, ao fim do dia, na Capelinha das Aparições. Na manhã de domingo realiza-se o último encontro do retiro, que termina com uma missa e um momento de partilha.

O retiro é organizado pelo Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima, no âmbito das propostas da Escola do Santuário.

As Casas de Retiros do Santuário estão disponíveis para alojamento dos participantes.