Bispo do Porto convida para Vigília de Oração no sábado

A Diocese do Porto, publicou um pequeno vídeo de D. Manuel Linda em que o bispo convida à oração pelo Papa Francisco. Na publicação o bispo começa por lembrar que “há um nome que tem percorrido a comunicação social e até a dimensão interior de tantas pessoas”. “Tanta gente lhe deseja as melhoras”, afirma. “Nós desejamos essas mesmas melhoras e acrescentamos aquilo que nos é típico: a oração”, acrescenta.

Nesta linha de pensamento, D. Manuel Linda convida todos os diocesanos “para que no próximo sábado, às 21h00 na nossa Catedral, Igreja Mãe de toda a diocese nos reunamos para recitar o terço e assim pedir a Deus por intermédio da Senhora as melhoras do Papa Francisco”.

“Precisamos dele. Precisamos dele neste tempo jubilar e precisamos dele para que aquilo que ainda não foi feito a nível da sinodalidade agora possa ter a sua marca tão pessoal e tão importante para a nossa Igreja”, conclui .