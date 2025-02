Imagem de Nossa Senhora de Fátima regressa a Roma para o Jubileu

O Vaticano anunciou esta quinta-feira que a imagem original de Nossa Senhora de Fátima, que se encontra na Capelinha das Aparições, participará no Jubileu, de 11 e 12 de outubro de 2025.

O comunicado refere que a famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da “Esperança que não desilude”, vai estar presente na Missa do Jubileu da Espiritualidade Mariana, domingo, 12 de outubro, na Praça de São Pedro.

O responsável pela organização do Jubileu 2025, D. Rino Fisichella, considera que a Imagem da Virgem de Fátima “é um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos em todo o mundo”. O Pró-Prefeito do Dicastério para a Evangelização, sublinha que “em Fátima, a Virgem disse aos três pastorinhos o que continua a assegurar a cada um de nós: ‘Eu nunca vos deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te levará a Deus’.”

Esta será a quarta vez que a Imagem sai do Santuário de Fátima para vir a Roma: a primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando em 25 de março São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria; a segunda vez foi no Grande Jubileu do Ano 2000 e a terceira, em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé, com o Papa Francisco.

O Comunicado da Santa Sé também cita o reitor do Santuário de Fátima. “Neste tempo jubilar, a Virgem de Fátima é a mulher da alegria pascal, mesmo nos tempos dolorosos em que o mundo vive. Mais uma vez a «Senhora vestida de branco» se tornará peregrina da esperança e, em Roma, estará com o «bispo vestido de branco», como os pastorinhos de Fátima carinhosamente chamavam o Santo Padre»”, sublinha o Padre Carlos Cabecinhas.