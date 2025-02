Papa volta a melhorar, anuncia Vaticano

Esta quinta-feira, o Papa realizou oxigenoterapia de alto fluxo e também tratamento com máscara de oxigénio, uma novidade no boletim médico.

Fonte do Vaticano já não se fala em situação crítica, embora o estado de saúde do Papa continue a ser complexo.

O boletim da Santa Sé refere que, "dada a complexidade do quadro clínico ", são necessários "dias adicionais de estabilidade clínica" para avançar com um prognóstico.

À terceira noite de recitação do terço no Vaticano(...)

Francisco também fez fisioterapia respiratória durante a manhã e a tarde, alternando com períodos de descanso.

O Papa rezou na capela do apartamento privado localizado no 10.º andar da Clínica Gemelli, em Roma, recebeu a Eucaristia e dedicou-se às atividades de trabalho.

O bispo de Roma, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro. Deu entrada com uma infeção respiratória, que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

Para sábado, o bispo do Porto, D. Manuel Linda, convocou uma vigília de oração pela saúde do Papa. A celebração está marcadas para as 21h00, na Sé do Porto.

No mesmo dia, tem lugar no Santuário de Fátima uma vigília de oração por Francisco.

A vigília marcada para esta quinta-feira no Parque Eduardo VII, em Lisboa, foi cancelado devido ao mau tempo.