Patriarca de Lisboa preside a Vigília de Oração no Parque Eduardo VII

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir à Vigília de Oração pela saúde pelo Papa Francisco, prevista para o Parque Eduardo VII e que foi convocada por um grupo de católicos de Lisboa.

A celebração começa às 19h00, no local onde, em 2023, o Papa se encontrou com os jovens, durante a JMJ.

De acordo com informação avançada pelo site do Patriarcado, a Vigília de Oração pela saúde do Papa Francisco vai ter lugar junto ao Pavilhão Carlos Lopes e tem o apoio do Patriarcado de Lisboa e da Fundação JMJ Lisboa 2023.