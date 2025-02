Patriarca de Lisboa preside a Vigília de Oração no Parque Eduardo VII

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir à Vigília de Oração pela saúde pelo Papa Francisco, prevista para o Parque Eduardo VII e que foi convocada por um grupo de católicos de Lisboa.

A celebração começa às 19h00, no local onde, em 2023, o Papa se encontrou com os jovens, durante a JMJ.

De acordo com informação avançada pelo site do Patriarcado, a Vigília de Oração pela saúde do Papa Francisco vai ter lugar junto ao Pavilhão Carlos Lopes e tem o apoio do Patriarcado de Lisboa e da Fundação JMJ Lisboa 2023.

“Durante o seu pontificado, o Papa Francisco repetiu muitas vezes 'Rezem por mim'. Neste momento em que o Papa passa por um tempo de grande fragilidade, um grupo informal de leigos de Lisboa, alguns ligados à organização da Jornada Mundial da Juventude, mas também outras pessoas, promove um tempo especial de oração pela saúde do Papa”, salienta um comunicado da organização desta vigília.

O local escolhido para esta vigília de oração, o Parque Eduardo VII, em Lisboa, recorda de forma particular a visita do Papa Francisco a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, há um ano e meio.