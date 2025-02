Semana Santa de Braga com plano B em caso de chuva

As solenidades da Semana Santa de Braga vão contar, este ano, com um "plano B".

Comerciantes esperam “superar todas as nossas expectativas”

A Semana Santa decorre de 13 a 20 de abril. Em Braga, a associação comercial espera que o evento religioso se traduza em mais 20 mil dormidas, e tenha uma lotação hoteleira perto dos 100%.

O objetivo é “chegarmos a cerca de 33 mil dormidas em Braga durante a Semana Santa, o que seria muito interessante. Ou seja, esperamos uma lotação de cerca de 95%”, apontou, em conferência de imprensa, o presidente associação de comerciantes, Daniel Vilaça.

Depois da redução em 35% do impacto económico em 2024, Daniel Vilaça aumenta as expectativas para este ano e espera bater o record de retorno financeiro registado de 13 milhões de euros em 2023.

“Esperamos um impacto económico de cerca de 14 milhões de euros”, admitiu o responsável lembrando que em 2024, devido à chuva, “registou-se um pequeno decréscimo em sequência das reservas de última hora que foram canceladas”. Ainda assim, acrescentou, “mesmo com o facto da chuva no ano passado, foi realmente positivo. Este ano esperamos que, com sol, possamos superar todas as nossas expectativas”, apontou.