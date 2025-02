Bispo de Beja pede apoios e iniciativas legislativas para os idosos e imigrantes

O bispo da Diocese de Beja, D. Fernando Paiva, alerta, na sua mensagem para a Quaresma, para “o aumento do número de anciãos” e defende que a assistência aos mais velhos, sobretudo quando passam por momentos difíceis, “não pode ser negligenciada”.

“Por conseguinte, devem ser incrementados os apoios económicos e as iniciativas legislativas que permitam a estes nossos irmãos mais frágeis não ser excluídos, mas, antes, devidamente integrados e apoiados”

O prelado lembra também os migrantes, “dado o seu número e as condições precárias em que tantos vivem” no território da diocese, sublinhando que “merecem e precisam da nossa atenção, do nosso cuidado e também de um melhor enquadramento e apoio, por parte das autoridades públicas, nas várias dimensões deste tema tão atual”.

“Desejo expressar aqui o meu apreço a todos os que se comprometem para ir ao encontro de todos os nossos irmãos que estão em situação de maior fragilidade, todos os que os acompanham e cuidam. Cuidar dos mais frágeis é, e sempre será, uma missão nobre”, escreve.

O bispo de Beja exorta também todas as pessoas de boa vontade a aproveitar o tempo da Quaresma para dar o seu contributo pessoal a estas causas, nomeadamente através do voluntariado e da partilha com os mais necessitados.

“Todas estas causas e muitas outras se inscrevem no grande tema da defesa e promoção de vida humana, que é sempre um dom precioso de Deus e que, por isso, pede acolhimento, proteção e amor em todas as suas etapas e circunstâncias, desde a conceção até à morte natural”, destaca.

Neste contexto, D. Fernando Paiva convoca os fiéis para a Caminhada pela Vida, que acontece na cidade de Beja, no próximo dia 29 de março.

“É uma forma de expressar publicamente o nosso compromisso por esta causa, que a seu modo integra, também, todas as formas de cuidar todos os que estão em situação de maior fragilidade”, explica.

O responsável da Diocese de Beja informa ainda que “nesta linha de solidariedade”, a renúncia quaresmal é destinada em partes iguais para as necessidades da diocese e para “o socorro aos mais necessitados do Haiti, “país em que a população vive numa situação de grande carência”.

D. Fernando Paiva sublinha que a Quaresma “é um tempo propício para nos deixarmos iluminar pela Palavra de Deus, permitindo que ela forme a nossa consciência e nos conduza a uma vivência mais autêntica e coerente da fé que celebramos e professamos”.

“A todos convido, numa lógica de corresponsabilidade, própria do caminho sinodal, a um ousado e renovado empenho na aventura de viver e anunciar o Evangelho de Jesus, ou seja, a participar generosamente na missão a que Ele nos convoca”, lê-se na mensagem.

“Aos catecúmenos” - que convida a viver intensamente esta Quaresma como uma importante etapa que antecede o batismo -, “às crianças, aos jovens, às famílias, aos consagrados, aos doentes, aos reclusos, a todos e de uma forma especial aos idosos e aos migrantes”, o bispo de Beja deixa “uma palavra de muita proximidade, na oração e na solicitude”.