Papa sofreu "crise respiratória". Prognóstico continua reservado

A situação é complexa e os médicos dizem que precisam de 24 a 48 horas para perceber a evolução do estado de saúde de Francisco.

Na sequência do problema, o Papa, de 88 anos, recebeu "ventilação mecânica não invasiva" para ajudar a respirar, "com boa resposta nas trocas gasosas".

"Esta tarde, após uma manhã alternando fisioterapia respiratória com oração na capela, o Santo Padre apresentou um ataque isolado de broncoespasmo que, no entanto, ocasionou um episódio de vómitos por inalação e uma piora repentina do seu quadro respiratório", adianta a nota da Santa Sé.

Francisco permaneceu sempre "vigilante e orientado, colaborando nas manobras terapêuticas".

O estado de saúde de Francisco continua reservado.

O Papa está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma. Deu entrada com uma infeção respiratória e, posteriormente, foi detetada uma pneumonia bilateral.

O cardeal Vitor Fernandez presidiu esta sexta-feira ao terço pela saúde do Papa, na Praça de S. Pedro, no Vaticano.

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé disse que Francisco certamente deseja que o momento de oração seja por todas as pessoas que estão a sofrer com a doença, a guerra e a pobreza.

“Rezemos pela saúde do Santo Padre Francisco. Certamente, o Santo Padre deseja que a nossa oração não seja apenas por ele, mas também por todos aqueles que, neste momento particular, dramático e sofredor do mundo, carregam o duro peso da guerra, da pobreza, da doença. Ele mesmo, une-se a todos, na sua oração”, afirmou o cardeal Vitor Fernandez.

[notícia atualizada às 20h32 - com declarações do cardeal Vitor Fernandez]