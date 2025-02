Patriarca de Lisboa deixa votos de "rápida recuperação" ao Papa

O patriarca de Lisboa rezou na quarta-feira pela “rápida recuperação” do Papa, na Missa de agradecimento pelo ministério de D. José Miguel Pereira, membro clero diocesano que Francisco nomeou bispo da Guarda.

"É belo e sentimo-nos bem que, num contexto e clima de tanta proximidade, de tanta familiaridade como a que estamos a viver, nos sintamos parte de uma comunidade maior que é a comunidade da Igreja universal. A circunstância de colocarmos no coração das nossas preces a saúde do Papa Francisco como que abre e escancara os nossos corações, o nosso olhar para um horizonte maior", referiu D. Rui Valério, na homilia da celebração, divulgada hoje pela página online do Patriarcado de Lisboa.

"Maior porque é como se no coração de cada uma e de cada um de nós pulsasse, neste instante, o próprio coração da Igreja. É forte o nosso desejo da rápida recuperação do Papa Francisco", acrescentou o responsável católico.

O patriarca de Lisboa agradeceu ainda pelo “ministério, pelo trabalho, pela dedicação” do bispo eleito da Guarda, até agora reitor do Seminário dos Olivais.

A Missa de agradecimento dos padres de Lisboa ao seu colega sacerdote teve lugar no Seminário de São José de Caparide, no Estoril, onde, em 1996, D. José Miguel Barata Pereira iniciou o seu ministério sacerdotal.

A celebração contou com a presença dos três bispos auxiliares de Lisboa, D. Nuno Isidro, D. Alexandre Palma e D. Rui Gouveia, do bispo emérito auxiliar de Lisboa, D. Joaquim Mendes, e do bispo emérito de Beja, D. João Marcos – que pertenceu à equipa formadora do Seminário dos Olivais.

"Que prevaleça nos nossos corações e na nossa vida uma incomensurável e infinita comunhão: comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, comunhão com o mundo e hoje, particularmente, comunhão com os nossos seminaristas, os seminários e sua equipa formadora, comunhão com o D. José Miguel, comunhão com o Papa Francisco a quem, repito, nós rezamos para as suas rápidas melhoras", concluiu D. Rui Valério.

A ordenação episcopal de D. José Miguel Pereira vai ser celebrada na Catedral da Guarda, no próximo dia 16 de março, pelas 15h30.

O responsável sucede neste cargo a D. Manuel Felício e torna-se no 63.º bispo da Guarda.