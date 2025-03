Papa passou noite tranquila

O Vaticano avançou nesta manhã de sábado que o Papa passou uma noite tranquila e Papa está a descansar.

A informação segue a linha das que têm saído da Santa Sé todas as manhãs, apesar de Francisco ter sofrido na sexta-feira uma "crise respiratória isolada".

Até agora, pouco mais conseguimos apurar para além da breve informação divulgada pelo Vaticano. Apenas que, após uma noite tranquila, Francisco tomou o pequeno-almoço e leu alguns jornais.

Fontes vaticanas referem, no entanto, que o Papa não sofreu outras crises, mas ainda é cedo para novas conclusões, sendo decisivas estas 24 horas para ver como Francisco reage e como evolui o seu quadro clínico.

O episódio de cirse respiratória ocorreu cerca das 14h00 de sexta-feira, segundo avançou o Vaticano num comunicado divulgado ao final da tarde de sexta.

"Esta tarde, após uma manhã alternando fisioterapia respiratória com oração na capela, o Santo Padre apresentou um ataque isolado de broncoespasmo que, no entanto, ocasionou um episódio de vómitos por inalação e uma piora repentina do seu quadro respiratório", adiantava a nota da Santa Sé.

Francisco está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O Santo Padre, que tem 88 anos, deu entrada no hospital com uma infeção respiratória, que evoluiu para uma pneumonia bilateral. Posteriormente, teve problemas renais.

Na tarde de sábado 22 de fevereiro, uma crise cárdio-respiratória deixou o Papa em estado crítico.