Papa "permanece estável" e não tem febre

De acordo com o comunicado da Santa Sé, "a ventilação mecânica não invasiva é alternada com longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, mantendo sempre uma boa resposta de troca gasosa".

No dia em que o estado de saúde de Francisco se ag(...)

O Papa não tem febre nem apresenta leucocitose - aumento do número de glóbulos brancos -, o que é um indicador e reduz o risco de uma infeção.

A Santa Sé informa que Francisco "está sempre vigilante e orientado". Esta tarde, "recebeu a Eucaristia e depois dedicou-se à oração".



O quadro clínico do Papa é considerado mais estável, depois da crise de sexta-feira, mas permanece complexo, adiantaram fontes do Vaticano.

Francisco está de bom humor, consegue levantar-se da cama e dar alguns passos

O bispo de Roma alimenta-se normalmente.

Francisco está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma. Deu entrada com uma infeção respiratória e, posteriormente, foi detetada uma pneumonia bilateral.

Para este sábado foram convocadas vigílias de oração pela saúde do Papa na Basílica da Estrela, em Lisboa, na Sé do Porto e no Santuário de Fátima.