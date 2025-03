Eugénia Quaresma: ​"Ser imigrante não é crime"

É sempre importante ter presente as origens e as raízes, as causas das migrações. De facto, o Papa permanece fiel e este tema está completamente em linha com o Jubileu que estamos a viver e com a mensagem do Dia Mundial do Migrante de 2024: “Deus caminha com o seu povo”. Francisco apresenta, ousa apresentar os migrantes como ícone da Igreja peregrina e, portanto, não podemos esquecer as raízes históricas e até as raízes humanas de qualquer civilização, que passam pelas migrações.

A caminho do tempo da Quaresma, a responsável deixa um apelo à conversão e sublinha que “o Evangelho nos fala da hospitalidade”, pelo que "deve prevalecer a capacidade de olhar o outro com respeito” e não “ficarmos presos na nossa bolha, seja ela nacional seja ela religiosa”.

Ou então não estamos a fazer eco do tanto bem que já fazemos e das boas práticas que existem. É verdade que existe o medo, mas é importante vencer e enfrentar esse medo e esse medo enfrenta-se na relação, enfrenta-se promovendo o encontro. É este o grande desafio para as comunidades, para as diferentes religiões: promover o encontro, promover o diálogo inter-religioso e intercultural.

E é não entender a questão das migrações como algo que é humano e que tem de ser visto humanamente. Ficamos muito presos e centrados naquilo que, cientificamente, se chama aversão ao estranho - qualquer coisa que se passa pelos oito meses, mas que pela relação que vamos aprendendo a alargar o nosso leque familiar. Começa com a família e, depois, alarga-se para a escola e temos de aprender a lidar com aquilo que é diverso e com aquilo que é diferente.

Com a questão da política e o modo como se instrumentaliza a questão das migrações, porque todos são unânimes a dizer que precisamos de migrantes. Se nós reconhecemos isto, para quê instrumentalizar? Por que pôr o negativo naqueles que estão, no fundo, a ser proactivos para sair da pobreza, para sair da miséria, para melhorar as sociedades de acolhimento, porquê ostracizar, porquê diabolizar mesmo?

A posição da Igreja sempre foi que a dignidade da pessoa não se submete ao papel regular ou irregular e o "advocacy" que as instituições da Igreja fazem recorda a dignidade da pessoa humana em qualquer circunstância. Temos de fazer o esforço e é para isso que existe o trabalho associativo, de ajudar a parte administrativa a ter um discurso humanista e a não prejudicar. O trabalho da "advocacy" que fazemos quer ajudar as políticas a tomar consciência de que amorosidade traz menos qualidade de vida para o imigrante.

É. Quando eu conheço, a pessoa deixa de ser "o outro" e a pessoa passa a ter um nome. A experiência da Igreja - estou aberta a ouvir das outras comunidades -, de quem trabalha no terreno é a de que não há ninguém que não trate as pessoas com que lida pelo nome e isso faz toda a diferença. Não importa a nacionalidade, não importa a religião, importa a pessoa concreta. Algumas comunidades cristãs já abraçaram este desafio de escutar os migrantes e isto tem de ser alargado. Escutar não só os imigrantes que chegam, mas escutar também os nossos emigrantes, as suas experiências, as suas dificuldades, porque também alguns passaram por aquilo que nós estamos a fazer. A estranheza que sentimos com determinadas nacionalidades, também os nossos portugueses sentiram quando estavam lá fora e há locais neste planeta onde só se fala português. Por que é que estamos a diabolizar, a criar aquele muro, uma divisão entre comunidades?

Estamos a ser chamados, neste momento, a resolver as questões de toxicodependência que fazem aumentar os níveis de criminalidade; estamos a ser convidados a resolver a questão da habitação, que é estrutural na sociedade portuguesa; somos chamados a resolver a questão da pobreza, não ficando só pelas estratégias no papel, mas resolver a questão da pobreza, ajudar as pessoas, ajudar as famílias a bastarem-se a si próprias. É o princípio da subsidiariedade que a Igreja defende.

Infelizmente, porque precisam de um bode expiatório. Algumas das causas de insegurança prendem-se com questões estruturais da sociedade e temos de olhar para elas de uma forma estrutural, global, sem afunilar para as comunidades migrantes.

Ser imigrante não é crime. Isto tem de ser repetido inúmeras vezes e faz parte da Doutrina Social da Igreja há anos, se formos ver os documentos e ouvirmos as instituições que trabalham no terreno. Ser imigrante não é crime.

Ainda temos, estão a trabalhar, está-se a tentar investir em recursos humanos. Agora, é preciso perceber que é um problema de gestão, acho que é muito da gestão do serviço, adaptar-se à procura. Foram tomadas algumas medidas para diminuir esta pressão, nomeadamente quando se terminou com as manifestações de interesse, e aquilo que se vai percebendo é que ainda não é suficiente. Mas estão a tomar-se medidas, só que elas não são imediatas e não resolvem logo o problema.

O problema é que não se acaba com as filas e temos 400 e tal mil processos pendentes?

Sobre a questão das filas, das pessoas a passar a noite em frente à AIMA - e também temos pessoas a passar a noite à frente a um Centro de Saúde - são estas estruturas que vão procurando maneiras de terminar com esta realidade. No concelho onde vivo, durante alguns anos, ainda era adolescente, o Centro de Saúde tinha o mesmo problema: as pessoas iam para lá de madrugada para serem atendidas, mas conseguiram encontrar uma forma para terminar com as filas e a pessoa ser atendida na hora que chega…

Não funciona. E os agentes da Autoridade para as Condições de Trabalho falam também em falta de recursos. É a questão da fiscalização, por um lado, e, por outro lado, é também esta consciência que se procura trabalhar de contrariar a exploração, a questão ética, que também está em cima da mesa. Nós tendemos a apontar para as questões políticas, para as entidades, para as instituições, mas também há a consciência do cidadão que explora. Não devemos estar só à espera da fiscalização, mas, como cidadão, pôr-me na posição de não explorar outro cidadão e contribuir para que estas situações vão diminuindo.

Na altura em que foi denunciado Odemira, fazendo assim um périplo por algumas dioceses, disseram que não era só em Odemira. Em algumas outras zonas que vivem da agricultura, também havia situações semelhantes. Aquilo que se procurou fazer, a nível da Igreja, para além de estar atento e de acompanhar, foi criar respostas interligadas com outras instituições do terreno. Isto acontece em Beja e noutras regiões também. Com algumas comunidades houve também este alerta e procurou-se fazer este trabalho em rede…

Temos ainda o problema do alojamento das famílias migrantes. Diferentes instituições e organismos, incluindo a Obra Católica, têm alertado para a precariedade das habitações sobrelotadas. Há mesmo quem fala de uma espécie de “rodízio de camas”. Continua a faltar a devida fiscalização? O que foi denunciado em Odemira acontece noutras zonas do país?

No momento em que falamos, os olhos do mundo continuam postos no hospital Gemelli, onde o Papa está a recuperar de problemas respiratórios. Este pontificado tem sido marcado por muitos apelos em defesa dos migrantes e dos refugiados, desde a histórica viagem de Lampedusa, aliás, logo no início. Francisco pode ajudar a mudar a perceção das comunidades católicas, relativamente a esta matéria? Muitas vezes, os sinais de rejeição aparecem ligados a convicções religiosas. Pergunto se isso se justifica e se encontra também no seu dia-a-dia esses discursos?

Infelizmente, dentro da Igreja encontramos discursos de rejeição e discursos que não são apologistas do diálogo inter-religioso, mas o Papa Francisco deu um sinal que pode ser muito eficaz, não só no papel, mas com gestos concretos. Quando pôs as migrações no centro da agenda da Igreja, ele deixa-nos, desde 2019, uma série de orientações pastorais para diversos setores das migrações: Esses documentos estão a ser divulgados, estão a ser trabalhados e revelam aquilo que ele vai pondo em prática e que tem de se continuar a pôr em prática. Portanto, não é o pensamento do Papa Francisco, mas é um pensamento milenar que reside, tem uma base bíblica.

Não é um capricho…

Não é. Há vários papas que falam sobre esta temática, que não é nova: a hospitalidade é um valor para o cristão, é um valor partilhado com outras confissões religiosas e temos de o trabalhar. Temos de o levar a sério. Vamos entrar no tempo da Quaresma, é um tempo em que há um apelo muito grande à conversão e a conversão passa por esta revisão de vida, pelo modo como eu olho para o outro. Passa por este desafio de o tornar meu irmão ou minha irmã. Não é algo que nasce, mas eu torno-me, com convicção. Passa pela oração.

A oração tem esta virtude e esta exigência: ela existe para que eu me transforme e concretize aquilo que rezo. O Evangelho fala-nos da hospitalidade, o Antigo Testamento também nos fala da hospitalidade, o que deve prevalecer é esta capacidade de olhar o outro, escutar o outro, tocar o outro com respeito. E na relação há reciprocidade: o outro também é convidado a olhar-me com respeito, não há só uma relação de direitos, como às vezes eu ouço, há direitos e deveres. Não ficarmos presos na nossa bolha. É este o desafio: não ficarmos presos na nossa bolha, seja ela nacional seja ela religiosa.