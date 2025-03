"O mundo precisa de Francisco". Lisboa reza pelo Papa

"O mundo precisa do Papa Francisco. O mundo doente, vulnerável, precisa do Papa Francisco, precisa da sua pessoa, precisa do seu sorriso, precisa da sua palavra, precisa do seu estilo, precisa do seu equilíbrio, precisa do seu espírito de comunhão, daquele espírito de tolerância, de abertura. Precisa do Papa Francisco e, por isso, vamos continuar a rezar por ele", afirmou o patriarca de Lisboa.

Leonor, de 20 anos, marcou presença no momento de oração. A jovem, que durante a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 participou nos momentos artísticos dos eventos principais com o Papa, lembra que Francisco “apela à comunhão de todos”.

Leonor apela a todos os fiéis que “perseverem na oração para que a vontade de Deus seja cumprida” e confessa que, se pudesse falar neste momento com o Papa, “agradecia”.

Também Tomás, de 21 anos, é da mesma opinião. O jovem diz que “dava graças ao Papa por tudo o que fez” e admite ter sido marcado por Francisco, assim como muitas outras pessoas. Prova disso são as centenas de fiéis que se deslocaram à Basílica da Estrela.

O Papa Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

O boletim médico, divulgado este sábado à tarde, indica que o bispo de Roma "permanece estável", não tem febre nem registou uma nova crise respiratória. O prognóstico continua a ser reservado.