Raffaella Petrini. A mulher mais poderosa do Vaticano toma posse

A irmã Raffaella Petrini é, a partir deste sábado, a primeira mulher presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e também presidente do Governatorado do Estado da Cidade do Vaticano.

Esta religiosa passa agora a coordenar os órgãos legislativos e executivos que tratam do funcionamento do Estado mais pequeno do mundo.

Raffaella Petrini substitui o cardeal espanhol Fernando Vérgez Alzaga - que celebra este sábado 80 anos -, com quem trabalhou de perto, como número dois da hierarquia do Governatorado. Esta nomeação é pois uma continuidade na administração do Estado da Cidade do Vaticano.

Nasceu em Roma, a 15 de janeiro de 1969 e pertence às Irmãs Franciscanas da Eucaristia, um instituto religioso de direito pontifício cuja casa-mãe fica nos Estados Unidos.