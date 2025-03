Bispo de Aveiro desafia a “Escutar o sonho de Deus”

Na mensagem para a Quaresma – intitulada “Escutar o sonho de Deus”, o bispo de Aveiro, D. António Moiteiro começa por indicar que este percurso “acontece em pleno Ano jubilar” e na caminhada que a diocese “está a fazer sobre as comunidades pastorais”, em ordem à construção de “uma Igreja sinodal onde a comunhão, a participação e a missão sejam assumidas por todos os batizados”.

“Somos peregrinos de esperança, a esperança que nasce do amor de Cristo trespassado na cruz”, observa, acrescentando que “sonhamos com comunidades cristãs que coloquem Cristo ressuscitado no centro da sua vida, vivam a comunhão como sinal visível dessa presença e formem discípulos missionários que saibam dar razões da sua fé”.

Indicando que o texto evangélico da pecadora arrependida, de S. Lucas, “é como que a bússola que vai orientar o nosso encontro com Cristo vivo e ressuscitado ao longo do tempo quaresmal”, D. António Moiteiro aponta algumas propostas para a vivência deste tempo.

De entre as propostas, destaca-se a indulgência que, segundo o prelado, permite “descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus”, a peregrinação à Catedral de Aveiro e ao Santuário de Nossa Senhora de Vagos, e as 24 horas para o Senhor que decorrerão do dia 28 de março, sexta-feira, a dia 29, sábado.

D. António Moiteiro pede ainda que neste tempo seja valorizado o símbolo diocesano que marca o triénio pastoral: “a abelha, conhecida por ser laboriosa, diligente e cooperante”.

“Ela é a imagem do discipulado missionário, em que não somos apenas chamados a seguir Jesus no seu agir, no seu estilo de vida, no seu ministério, mas a tomar a cruz e segui-lo; o favo, lugar construído pelas abelhas, é a imagem da comunidade cristã”, explica.

Na mensagem, o bispo de Aveiro destaca ainda que “todos somos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade”, pedindo a abertura extraordinária das igrejas durante a Quaresma.

“Como preparação para a Ressurreição Pascal, na sexta-feira à noite e durante todo o dia de sábado, propõe-se às comunidades cristãs que prevejam uma abertura extraordinária das igrejas, de modo a oferecer aos fiéis a possibilidade de se deterem, a qualquer momento, em adoração, e a possibilidade de se confessarem. Neste mesmo sentido, o Santuário de Vagos terá durante toda a Quaresma, de manhã e de tarde, o Santíssimo exposto, para a adoração dos fiéis”, informa.

Por fim, o responsável da Diocese de Aveiro anuncia que a renúncia quaresmal, este ano, será destinada “para os cristãos em Gaza e para o trabalho com os sem-abrigo da Caritas Diocesana e das IPSS que se dedicam a este trabalho em favor dos mais desfavorecidos”.

“Nesta Quaresma, procuremos escutar Deus, que continuamente nos acolhe e, acalentados pelo seu sonho, sejamos construtores de um mundo mais justo e fraterno, à luz do Evangelho”, conclui a mensagem.