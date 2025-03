Bispo de Viana do Castelo convida a repensar critérios e modelos de vida

O bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, propõe “uma caminhada de renovação” como itinerário de preparação para a Páscoa.

“Na verdade, há uma renovação a empreender, há uma mudança a pressionar os nossos estilos de vida, há um sonho de uma nova humanidade a concretizar”, aponta.

O prelado, recordando que a já emblemática palavra “metanoia” – que significa mudança – sendo “um desafio a todos os batizados”, é igualmente “um imperativo para toda a sociedade, para o mundo e para a cultura atual”.



Para D. João Lavrador, o tempo quaresmal, sendo um forte desafio lançado aos cristãos “é igualmente um sinal forte que interpela toda a sociedade para um repensar os seus critérios, modelos de vida, opções e relações mútuas”.

“Compete à comunidade cristã ser testemunha de novas relações fraternas, alicerçadas e libertas em Jesus Cristo, para a edificação de uma nova humanidade que se manifeste em relações de verdadeira fraternidade”, observa.

D. João Lavrador pede também aos fiéis que façam desta Quaresma “uma caminhada no sentido da verdadeira Esperança”.

“Essa Esperança que não confunde que não fica na vivência da vã situação do mundo, mas se enraíza no Amor de Deus revelado em Jesus Cristo que se entregou por nós e nos convida a fazer a experiência da Vida Nova de Ressuscitados com Ele”, explica.

O responsável da Diocese de Viana do Castelo aconselha a “uma verdadeira catequese” do sacramento da reconciliação, em que “se exortem os fiéis a reconhecerem a importância e a necessidade deste sacramento em ordem à renovação da vida cristã”, facilitando também “o acesso a este sacramento, através da disponibilidade de sacerdotes para atender os fiéis”.

Na sua mensagem quaresmal, D. João Lavrador convida ainda a uma maior atenção “às necessidades dos irmãos” e incentiva à partilha fraterna, realçando que “olhar o mundo e as suas necessidades com o coração de Deus é um dever de cada cristão e de cada comunidade cristã”.

“O itinerário quaresmal desperta-nos para a partilha com os irmãos mais necessitados. Situarmo-nos no essencial da nossa vivência cristã oferece-nos um novo olhar com o qual descobrimos as necessidades dos nossos irmãos”, observa, convidando “todos os diocesanos a serem generosos na partilha”.

Por fim, D. João Lavrador informa que a renúncia quaresmal deste ano é destinada em partes iguais à Missão em Ocua, Diocese de Pemba, Moçambique, e ao Seminário Diocesano para fazer face aos seus encargos com a formação dos futuros presbíteros.

“Coloco esta caminhada quaresmal junto de Nossa Senhora, Santa Maria Maior, S. Bartolomeu, S. Paulo VI e S. Teotónio para obtermos as suas bênçãos e sob a sua proteção caminharmos decididamente pelas sendas da renovação da humanidade”, conclui.