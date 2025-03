"Missionários da esperança", é o tema escolhido pelo Papa

Já é conhecido o tema do centésimo décimo primeiro Dia Mundial do Migrante do Refugiado que, ao contrário do habitual, não será celebrado no último domingo de setembro. Em 2025, a data vai ser assinalada nos dias 4 e 5 de outubro, por ocasião do Jubileu do Migrante e do Mundo Missionário.

"Migrantes, missionários de esperança", este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 111.º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.

O anúncio foi feito através de uma nota do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, responsável pela organização do Jubileu do Migrante e do Mundo Missionário. “À luz do Jubileu, o tema destaca a coragem e a tenacidade dos migrantes e refugiados, a que diariamente testemunham sua esperança no futuro, apesar das dificuldades. É a esperança de alcançar a felicidade também além das fronteiras, a esperança que os leva a confiar-se totalmente a Deus”, lê-se no comunicado.

A nota assinala que “os migrantes e os refugiados tornam-se 'missionários da esperança' nas comunidades onde são acolhidos, contribuindo muitas vezes para revitalizar a sua fé e promover um diálogo inter-religioso baseado em valores comum”. “Eles recordam à Igreja o objetivo último da peregrinação terrena, isto é, a realização da futura pátria”, acrescenta o texto hoje divulgado.