No Ramadão, os muçulmanos de Roma rezam pelo Papa

No início do Ramadão, o iman da grande mesquita de Roma fez um apelo aos muçulmanos para rezarem pela saúde do Papa. “Ele é um autêntico construtor de paz e diálogo”, disse Nader Akkad. “É um homem extraordinário que se pôs em jogo contra os conflitos para recordar a todos que não se dividam.”

Entrevistado pelo diário italiano La Stampa, o líder muçulmano, presidente do Conselho Europeu Mediterrâneo para o Diálogo, disse que, no mês do Ramadão, “fizemos um convite coletivo à nossa comunidade para intensificar as orações pela saúde do Papa Francisco, uma figura transversal e querida, não apenas para os nossos irmãos cristãos, mas um irmão também para nós muçulmanos”.

Para Nader Akkad, “estar com o Papa Francisco é estar diante de um irmão. Se se entra numa situação de saúde como a atual, é espontâneo recitar uma oração sincera, do coração, para que possa recuperar e completar o caminho em direção à fraternidade dos povos”, declarou.

Mensagem semelhante chegou também, do Cairo, ao 10.º andar do Hospital Gemnelli, onde o Papa está internado.

Nos últimos dias, o grande iman da universidade e Al-Azhar, a mais alta autoridade dos muçulmanos sunitas, enviou ao Papa palavras de conforto com votos de rápidas melhoras.

Francisco e Ahmad al-Tayyib encontraram-se várias vezes e, em 2019, assinaram em Abu Dhabi o Documento sobre a Fraternidade Humana, considerado um marco importante no diálogo entre o cristianismo e o islão.