Papa e os doentes. "Ele guia para o cuidar, num mundo onde há cada vez menos referências"

Vão aparecendo aos poucos e poucos na Praça de São Pedro, no Vaticano. Fiéis de cadeiras de rodas e acompanhantes fixam a Basílica, param no meio do rodopio turístico e acabam a retribuir as orações pelos doentes do Papa Francisco, agora hospitalizado.

Para Beatriz Patrício, esta é uma consequência normal de quem sempre esteve “alinhado com os cuidados paliativos”. Esta gestora fundou a Casa do Cuidar em 2021, depois de conversar com uma médica paliativista. Até lá, confessa à Renascença em conversa em Roma, “nem fazia ideia” do que eram cuidados paliativos.

Desde aí, o difícil tem sido arranjar tempo para dar vazão a tantas ideias para defender e promover a importância dos cuidados para quem tem uma doença incurável e terminal. Há formações para explicar o que é este tipo de cuidados, “masterclasses” para aprender a comunicar com os doentes e “muitas, muitas” ações feitas a pensar para ajudar o trabalho diário dos cuidadores informais.

“Aquilo que pretendemos é trabalhar os cuidadores informais. Aquilo que nós queremos mesmo alertar é aos próprios cuidadores, aos familiares, aos vizinhos, aos voluntários, o que é que são estes cuidados e que recurso é que a própria comunidade tem e que podem ser e devem ser usados”, conta, na delegação italiana das Irmãs Hospitaleiras onde está hospedada, uma congregação também especializada no tratamento em fim de vida.