Papa Francisco: "Sinto-me como que carregado e apoiado por todo o Povo de Deus"

O Papa Francisco disse este domingo que se sente “carregado e apoiado por todo o Povo de Deus”.

“Gostaria de agradecer as orações que se elevam ao Senhor do coração de tantos fiéis de muitas partes do mundo: sinto todo o carinho e a proximidade de vós e, neste momento particular, sinto-me como que carregado e apoiado por todo o Povo de Deus. Obrigado a todos!”, escreve o Papa no texto do Angelus deste domingo, que foi distribuído aos jornalistas pela Santa Sé.

Francisco reconhece que vive um momento de “fragilidade”, mas sublinha que este tipo de condição permite “ainda confiar mais” em Deus.

“Sinto no coração a bênção que se esconde na fragilidade, porque justamente nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor; ao mesmo tempo, agradeço a Deus porque me dá a oportunidade de compartilhar no corpo e no espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras.”

“Eu também rezo por vós. E rezo especialmente pela paz. Daqui a guerra parece ainda mais absurda. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão, Kivu. Confiemos em Maria, nossa Mãe”, escreve ainda Sua Santidade.

No início do texto, Francisco aponta que envia “estes pensamentos ainda do hospital, onde, como sabem, estou há vários dias, acompanhado pelos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço pela atenção com que cuidam de mim.”

Visitas, de novo

O porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, disse aos jornalistas que o Papa, esta manhã, tomou o pequeno-almoço, bebeu café e leu os jornais, prosseguindo com os tratamentos e a terapia respiratória.

Pela segunda vez nestes 17 dias de internamento, Francisco recebeu este domingo uma visita, novamente do cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, Edgar Peña Parra, que são, respetivamente, o segundo e terceiro da hierarquia vaticana

O porta-voz não deu detalhes sobre a visita nem quis dizer quanto tempo durou o encontro.

Bruni disse somente que o Papa não está deitado em permanência. Francisco levanta-se e move-se, ainda que com ajuda de cadeira de rodas ou de um andarilho.

Ainda segundo o porta-voz do Vaticano, o Papa está colaborante com a terapia em curso e ao final da tarde serão revelados novos dados.