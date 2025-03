Papa preocupado com “policrise”, escreve mensagem em defesa da vida

Os dramas atuais relacionados com a conjuntura histórica, científica e cultural que estamos a viver, inspiram os trabalhos da Assembleia Geral da Academia Pontifícia para a Vida, que decorrem em Roma, com o tema “Fim do mundo? Crises, Responsabilidades, Esperanças”.

Na mensagem que enviou para este encontro de três dias, que reúne vários especialistas e prémios nobel, o Papa refere-se a uma “policrise” relacionada com o drama da atual conjuntura histórica, em que convergem guerras, alterações climáticas, problemas energéticos, epidemias, fenómenos migratórios e inovações tecnológicas.

Francisco considera que o primeiro passo implica examinar atentamente qual é a nossa representação do mundo e do cosmos. “Se não fizermos isso e não analisarmos seriamente as nossas resistências profundas à mudança, quer como pessoa, quer como comunidade, continuaremos a fazer o que fizemos noutras crises, mesmo as mais recentes”, lê-se no texto. Neste contexto, o Papa dá como exemplo o que aconteceu com a pandemia da Covid: “Desperdiçámo-la, por assim dizer, poderíamos ter trabalhado mais a fundo na transformação das consciências e das práticas sociais”, lamenta.

Sobre a importância deste encontro que decorre em Roma, o Papa pede para “não ficarmos imóveis, ancorados em nossas certezas, nos nossos hábitos e nos nossos medos e ouvir atentamente a contribuição do conhecimento científico.” E acrescenta ainda que é preciso repensar a nossa forma de entender a “criação contínua”.

O Santo Padre reafirma que não é a tecnocracia que nos salvará e denuncia que ”apoiar uma desregulamentação planetária utilitária e neoliberal significa impor a lei do mais forte como única regra, o que é uma lei que desumaniza”, lê-se na Mensagem assinada no Hospital Gemelli

Prémio “Guardião da vida” para freira ucraniana

Justina Holha Holubets é uma religiosa de Lviv, na Ucrânia, que se dedica a acompanhar os casos de bebés com patologias clínicas e os pais destas crianças, desde o momento em que recebem a notícia até à morte natural dos seus filhos.

“Não posso dar dias à sua vida, mas posso dar vida aos seus dias”, é o mote da ONG Perinatal Hospice ‒ Imprint of Life que fundou em Lviv. “Estamos convencidos de que não há pé tão pequeno que não deixe seu rastro neste mundo. Nessas situações ressalta-se que a vida se reconhece cuidando dela, ao mesmo tempo em que se considera a morte como parte intrínseca da vida humana”, afirmou esta religiosa que ganhou este ano o Prémio “Guardião da vida”, atribuído anualmente pela Academia Pontifícia para a Vida.

“Cada vida deixa a sua marca”, disse a religiosa esta manhã aos jornalistas. “A perda de um filho é um luto que deixa uma sensação de profunda perda, solidão, tristeza e por esse motivo é necessária uma abordagem específica para ajudar a processar o luto. Há uma falta de informação na sociedade sobre o que significa luto pré-natal e perinatal. É este o nosso trabalho. Em situações onde ‘não há nada a fazer’, algo pode sempre ser feito: Amar. Até ao fim”, afirmou .

A Irmã Justina, presidente da ONG Perinatal Hospice ‒ Imprint of Life foi quem desencadeou a comemoração na Ucrânia e noutros países, do Dia Mundial de Conscientização sobre o Luto na Gravidez e no Pós-Parto, a 15 de Outubro.

“Para nós é uma oportunidade de anunciar o valor e a importância de uma vida curta. Este é o dia para celebrar a maternidade e a paternidade. Em todo o mundo, na noite de 15 de outubro, velas são acesas em memória das pequenas vidas, e desta forma uma onda de luz de lembrança e esperança, de amor por nossas crianças é criada em todo o mundo”, afirmou.