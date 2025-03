Papa sofreu duas crises respiratórias

Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Deu entrada com uma bronquite, que evoluiu para pneumonia bilateral.

O Papa disse no domingo que se sente “carregado e apoiado por todo o Povo de Deus”.

“Gostaria de agradecer as orações que se elevam ao Senhor do coração de tantos fiéis de muitas partes do mundo: sinto todo o carinho e a proximidade de vós e, neste momento particular, sinto-me como que carregado e apoiado por todo o Povo de Deus. Obrigado a todos!”, escreve o Papa no texto do Ângelus deste domingo, que foi distribuído aos jornalistas pela Santa Sé.



Francisco reconhece que vive um momento de “fragilidade”, mas sublinha que este tipo de condição permite “ainda confiar mais” em Deus.