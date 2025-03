D. Antonino Dias desafia a “semear flores de esperança”

O bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco, D. Antonino Dias, aponta a Quaresma como “uma peregrinação interior na alegria do encontro” e desafia a “semear flores de esperança”.

“O caminho e a peregrinação são uma realidade muito humana, um símbolo da vida, um símbolo bíblico muito forte. A nossa vida é um caminhar como peregrinos, juntos, em jeito sinodal”, escreve.

Segundo D. Antonino Dias, a Quaresma é “o tempo privilegiado para esta peregrinação interior em direção a Jesus, fonte da Esperança e da Misericórdia. É um caminhar tanto mais necessário quanto mais se vive à flor da pele e voltados para fora”.

“Quem suporta hoje um silêncio prolongado, um dia sem televisão, sem telemóvel, sem redes sociais, sem internet?”, questiona.

O prelado nota que “atraídos por tantas solicitações e provocações, esquece-se o essencial e, não raro, têm-se como únicos centros de peregrinação as superfícies comerciais e afins, tantas vezes em busca do inútil ou supérfluo”.

“A Quaresma é o tempo oportuno para fazer este caminho, um tempo prático. Nesse sentido, aponto algumas pistas para que todos, de todas as idades e condições, possamos fazer uma verdadeira peregrinação quaresmal: entra em ti, cala-te, escuta, reza, crê, ama, adora e partilha”, indica.

Sair a semear flores de esperança

O prelado lembra ainda que “Cristo ressuscitado ilumina e tudo recria, sobretudo quantos se aproximam d’Ele e se deixam amar, se abrem ao seu dom que é a graça e o amor de Deus Pai. Em Cristo ressuscitado, a pessoa renova-se, o mundo recria-se”.

“O cristão sonha, trabalha e semeia flores de esperança para que o mundo floresça e se pareça com o Reino de Deus. A Igreja da Páscoa em peregrinação jubilar tem de ser dinamizadora e transcendente, encarnando e atualizando a presença permanente de Cristo Ressuscitado que atua com a força do Espírito”, aponta.

O responsável da Diocese de Portalegre-Castelo Branco sublinha que “quando damos razões da nossa esperança e estimulamos um novo compromisso, Cristo continua a ressuscitar”.

“Quando unimos as nossas mãos para prestar serviços de libertação, estamos a cantar a ressurreição, pois ela não é um acontecimento do passado”, acrescenta, pedindo que “não fiquemos à margem deste caminho da esperança viva”.

De acordo com D. Antonino Dias, a esperança ajuda a ler os acontecimentos da história e conduz ao compromisso com a justiça e a fraternidade, enquanto a escuta da Palavra, a oração, a vigilância e o jejum motivam à partilha.

“Partilhar é muito mais do que dar uma esmola, é opor-se ao egoísmo, é esvaziar o eu, é pensar nos outros. Juntamente com a oração e a conversão, a partilha é um dos pilares da Quaresma”, aponta.

Neste contexto, o bispo de Portalegre-Castelo Branco informa que a renúncia quaresmal, será destinada, em partes iguais, à requalificação da igreja de Santo Inácio na paróquia de Samayanallur, da Diocese de Madurai, do Estado de Tâmil Nadu, na Índia, “cujos jovens, com cinco sacerdotes, vieram à JMJLisboa 2023 e fizeram os dias de preparação entre nós”, e ao Fundo Diocesano de Emergência Social, gerido pela Cáritas Diocesana.