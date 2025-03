Papa: “As feridas de uma família curam-se com o perdão”

“Todos sonhamos com uma família linda, perfeita. Mas não existem famílias perfeitas. Cada família tem os seus problemas e também as suas grandes alegrias”, diz o Papa numa Mensagem vídeo para este mês de março.



Gravado antes do seu internamento no Hospital Gemelli, Francisco sublinha que “na família, cada pessoa é valiosa porque é diferente das outras, cada pessoa é única”. Reconhece, no entanto, que “as diferenças também podem causar conflitos e feridas dolorosas”. Por isso, “o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão”.

Neste vídeo, organizado pela Rede Mundial de oração pelo Papa, o mês de março é dedicado à oração pelas famílias em crise.

”Perdoar significa dar uma nova oportunidade”, diz Francisco. “A paciência de Deus é infinita: Ele perdoa-nos, levanta-nos, faz-nos começar de novo. O perdão renova sempre a família, permite olhar para o futuro com esperança”. E mesmo quando não é possível o “final feliz”, o Santo Padre garante que “a graça de Deus dá-nos força para perdoar e traz paz, porque liberta da tristeza e, sobretudo, do ressentimento”

Francisco pede orações para que as famílias divididas “encontrem no perdão a cura das suas feridas, re-descobrindo, até nas suas diferenças, as riquezas de cada um”.

Entretanto, os habituais exercícios da quaresma da Cúria Romana, começam no próximo domingo, decorrem na Aula Paulo VI, e terminam na sexta-feira, 14 de março. As meditações serão propostas pelo pregador da Casa Pontifícia e sacerdote capuchinho, Roberto Pasolini. O tema escolhido para este ano, “A esperança da vida eterna”, foi escolhido muito antes da hospitalização do Papa.