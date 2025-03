Papa estável e sem crises respiratórias esta terça-feira

Internado desde 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa "permaneceu sem febre, sempre alerta, cooperativo com as terapias e orientado".

Durante o dia, o Papa alternou oração e descanso e, de manhã, recebeu a Eucaristia, adianta o boletim do Vaticano.

Na segunda-feira, o bispo de Roma registou duas crises respiratórias agudas.

Foi entretanto divulgada uma mensagem de Francisco com as intenções de oração para o mês de março. "As feridas de uma família curam-se com o perdão", sublinha.

Gravado antes do seu internamento no Hospital Gemelli, Francisco sublinha que “na família, cada pessoa é valiosa porque é diferente das outras, cada pessoa é única”. Reconhece, no entanto, que “as diferenças também podem causar conflitos e feridas dolorosas”. Por isso, “o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão”.