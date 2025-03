Arcebispo de Évora alerta para “jovens sem meios para continuarem os seus cursos”

O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, alerta na sua mensagem de Quaresma para o drama dos “jovens estudantes sem meios para continuarem os seus cursos, ou sequer para poder sobreviver”.

“Esta realidade socioeconómica muito atual gera enormes dificuldades motivadoras de desânimo e desistência no meio estudantil e juvenil”, adverte.

Perante esta realidade e “na fidelidade ao compromisso com a Esperança, assumida com os jovens na Jornada Mundial da Juventude, e agora intensamente desafiada pelo Ano Santo Jubilar; face às necessidades de rejuvenescimento da nossa região”, o arcebispo de Évora solicita à Cáritas Arquidiocesana que “crie, regulamente e administre um programa de apoio a jovens estudantes gravemente carenciados de todas as paróquias da arquidiocese, a estudar em estabelecimentos de ensino localizados no território arquidiocesano ou fora dele”.

A renúncia quaresmal, que a Cáritas Arquidiocesana vai coordenar, destina-se a esta causa, informa o prelado. Em 2024, a ajuda no valor de 20.000,00 foi entregue a comunidades cristãs do Médio Oriente, através dos serviços da caridade da Santa Sé.

Na mensagem “Caminhar juntos, ser sinal, é esta a vocação da Igreja”, o arcebispo de Évora afirma que os quarenta dias da Quaresma nos convidam “a refletir na Palavra de Deus, a crescer na conversão e na valorização da presença de Deus em nós” e lembra as três práticas tradicionais para este tempo: a oração, a caridade e o jejum.

“Importa encontrar tempo para aprofundarmos a oração, sobretudo através da valorização do silêncio e da escuta da Palavra de Deus, da oração meditada dos Salmos a da vivência mais assídua e atenta dos sacramentos, sobretudo da eucaristia e da confissão ou reconciliação”, sublinha.

O prelado realça ainda que “fruto da atenção aos Sinais dos Tempos, a nossa oração chegará à intercessão pelos necessitados do nosso mundo e de cada ser humano”.

Já em relação à prática do jejum, o responsável da diocese evorense lembra que “é prescrita pela Igreja na Quarta-Feira de Cinzas e Sexta-Feira Santa e da abstinência de carne em todas as Sextas-feiras da Quaresma”.

“A Abstinência deste alimento, recorda-nos os valores do desprendimento e sobriedade próprios dos Peregrinos da Esperança, sempre disponíveis a partilhar e a sacrificar-se pelos peregrinos mais necessitados”, explica.

No que concerne à terceira prática quaresmal - a partilha -, D. Francisco Senra Coelho cita o Plano Pastoral da Arquidiocese, lembrando que “a pobreza, nas suas mais diversas expressões constitui um urgente desafio à ação da Igreja no seu todo, a cada comunidade em particular e a cada indivíduo que se afirma cristão”.

Segundo o plano, “ao preparar o ano jubilar de 2025, mais se acentua, por dever de fidelidade ao significado bíblico do jubileu, o dever de caridade e de construção da justiça devidas a cada pessoa e aos mais pobres em particular”.

“É através deste compromisso que todos somos convidados a viver a terceira prática quaresmal, a partilha, tradicionalmente designada por ‘esmola’, partilhando o nosso tempo, os nossos talentos e carismas e também os nossos bens materiais”, assinala o prelado.

“Unidos na oração também pela saúde do Santo Padre, a todos desejo uma fecunda Quaresma e Santa Páscoa”, conclui o arcebispo de Évora.