Bispos da União Europeia publicam mensagem de apoio à Ucrânia

A Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (COMECE) divulgou uma mensagem de apoio à Ucrânia, pedindo “solidariedade transatlântica e mundial” para acabar com a guerra.

“Uma paz global, justa e duradoura na Ucrânia apenas pode firmar-se mediante negociações. Qualquer esforço do diálogo credível e sincero deve estar respaldado por uma solidariedade transatlântica e mundial, sólida e contínua, e deve contar com a participação da vítima da agressão: a Ucrânia”, refere a presidência do organismo.

Os bispos recusam “firmemente qualquer intenção de distorcer a realidade desta agressão”.

“A presidência da COMECE deseja reafirmar a contínua proximidade e solidariedade dos bispos da União Europeia com o povo da Ucrânia, que há mais de três anos vem sofrendo a injustificável invasão em grande escala por parte da Rússia”, pode ler-se.

O comunicado alerta para um quadro de “incerteza” na geopolítica mundial, agradecendo aos responsáveis da União Europeia pelo “apoio humanitário, político, económico, financeiro e militar sem precedentes que tem sido prestado a Ucrânia e ao seu povo nos últimos anos”.

“Também apreciamos de forma profunda os incansáveis esforços das organizações da sociedade civil, incluindo muitas entidades religiosas, aos cidadãos por mostrarem gestos concretos de solidariedade com as pessoas que sofrem as consequências da guerra”, acrescenta a presidência da COMECE.

Para os bispos católicos, o desfecho da guerra entre a Ucrânia e a Rússia “será decisivo para o destino de todo o continente europeu e de um mundo livre e democrático”, considerando que a invasão russa é uma “violação explicita do direito internacional”.

“Fazemos um apelo à União Europeia e a seus Estados-membros para que permaneçam unidos no seu compromisso de apoiar a Ucrânia e sua população”, acrescenta o comunicado, divulgado online.

Os bispos sublinham ainda a necessidade de proteger os direitos de todas as comunidades na Ucrânia, entre elas “as minorias que falam russo”.

A COMECE é presidida por D. Mariano Crociata, bispo de Latina (Itália), e tem quatro vice-presidentes, entre eles D. Nuno Brás, bispo do Funchal.