Papa repousou bem mais uma noite

O Papa repousou bem durante a noite, indicou o Vaticano esta quarta-feira.

Ao contrário do costume, a atualização diária do Vaticano fez questão de apontar que Francisco acordou "pouco depois" das 08h00 de Roma.

O Santo Padre "permaneceu estável" e não registou novas crises respiratórias, durante esta terça-feira.



Internado desde 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa "permaneceu sem febre, sempre alerta, cooperativo com as terapias e orientado".

Na segunda-feira, o bispo de Roma registou duas crises respiratórias agudas.