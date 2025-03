Papa sem novos episódios de insuficiência respiratória

O Santo Padre não teve, esta quarta-feira, nenhum novo episódio de insuficiência respiratória.

A informação foi confirmada esta tarde no mais recente boletim clínico da Santa Sé.

De acordo com as informações avançadas, e "conforme o planeado", foi submetido à oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e, à noite, "será retomada a ventilação mecânica não invasiva".

Durante esta quarta-feira, Francisco "aumentou a fisioterapia respiratória e a terapia motora ativa". Para além disso, passou o dia "numa poltrona", alternando entre "o descanso e o trabalho".

Para além de se ter dedicado a "algumas atividades laborais", o Papa ligou ao pároco da Sagrada Família de Gaza, recebeu a Eucaristia e "participou do rito da benção das Sagradas Cinzas" no 10.º andar do Hospital Agostino Gemelli, a clínica onde se encontra hospitalizado desde 14 de fevereiro.

"Dada a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado", reitera o Vaticano.

[Notícia atualizada às 18h42 de 5 de março de 2025 para acrescentar detalhes]