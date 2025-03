"Agradeço de todo o coração as orações". A mensagem de Francisco no terço do Vaticano

Tocado pelas inúmeras mensagens de carinho que diariamente lhe são enviadas e grato pelas orações do povo de Deus, o Papa gravou uma curta mensagem de áudio de agradecimento.

Publicamos abaixo as palavras do Santo Padre Francisco ditas na noite desta quinta-feira, no início da oração do Santo Rosário na Praça de São Pedro:

“Agradeço de todo o coração as orações que fazem pela minha saúde desde a Praça, acompanho-vos daqui. Que Deus vos abençoe e que a Virgem vos guarde. Obrigado."