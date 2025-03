Papa Francisco faz surpresa e deixa mensagem no terço

O Papa Francisco gravou esta quinta-feira uma breve mensagem para agradecer as orações dos fiéis que rezam pelas suas melhoras.

A mensagem, em língua espanhola, é dirigida a todos os que participam na habitual recitação diária do terço pelas melhoras do Papa, na Praça de São Pedro, que pode ser acompanhada em direto no portal Vatican News, às 21 horas de Roma (20 horas em Lisboa).

O Vaticano anunciou esta tarde que a gravação foi realizada esta tarde no Hospital Gemelli.

Francisco está internado há quase três semanas, desde o dia 14 de fevereiro, com uma pneumonia bilateral. Esta é a quarta e a mais longa hospitalização de Francisco, desde que se tornou Papa, em 2013.

Na última atualização de saúde do Vaticano, divulgada na tarde desta quinta-feira, foi revelado que o Papa não apresenta febre e que, dada a estabilidade da sua situação clínica, não será divulgado nenhum boletim na sexta-feira.