Papa mantém oxigenação de alto fluxo após nova noite tranquila

O Papa prossegue esta quinta-feira a terapia respiratória e a fisioterapia. Fontes vaticanas reafirmam que Francisco alterna a máscara de ventilação durante a noite com a oxigenação de alto fluxo durante o dia, o que leva a concluir que não consegue respirar sem ajuda externa de oxigénio.

Em relação aos discursos, mensagens e homilias do Papa, divulgados nos últimos dias, fontes vaticanas indicam que o material já estava preparado antes do internamento. Agora, três semanas depois da hospitalização, não se prevêm novas publicações.

Em relação ao Angelus, cujo texto o Vaticano divulga todos os domingos, Francisco poderá, eventualmente, acrescentar alguns parágrafos, como já aconteceu no domingo passado, quando se referiu à sua hospitalização e à falta de paz no mundo.

De manhã cedo, pouco depois das 8h00 em Roma, saiu a habitual nota oficial indicando que o Papa passou mais uma "noite tranquila". A nota do Vaticano acrescentava que Francisco se encontrava em repouso.

O Santo Padre não teve, esta quarta-feira, nenhum novo episódio de insuficiência respiratória.

O Papa está a "prosseguir uma linha evolução muito lenta" e que é "prematuro" definir "se a terapia está a resultar".

Para além de se ter dedicado a "algumas atividades laborais", o Papa ligou ao pároco da Sagrada Família de Gaza, recebeu a Eucaristia e "participou do rito da benção das Sagradas Cinzas" no 10.º andar do Hospital Agostino Gemelli, a clínica onde se encontra hospitalizado desde 14 de fevereiro.

