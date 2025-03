Papa permanece estável e sem episódios de insuficiência respiratória

O Papa Francisco permanece estável e não apresentou episódios de insuficiência respiratória esta quinta-feira, confirmou o Vaticano.

Segundo a informação a que a Renascença teve acesso, o Santo Padre continuou com fisioterapia respiratória e os seus "parâmetros hemodinâmicos e os exames de sangue permaneceram estáveis".

A nota refere que o Papa não apresenta febre, mas que o prognóstico mantém-se reservado.

A novidade é também de que, "dada a estabilidade do quadro clínico", não haverá boletim médico de atualização do estado de saúde esta sexta-feira - o próximo boletim médico será divulgado no sábado.

Durante esta quinta-feira, o Vaticano refere que Francisco se dedicou a "algumas atividades de trabalho durante a manhã e a tarde, alternando descanso e oração" e que, antes do almoço, recebeu a Eucaristia.